Dispensar si gradinita de la zero intr-o comuna din Gorj

Autoritatile din comuna Scoarta spera sa obtina bani de la Guvern ca sa poata face un dispensar nou in satul Budieni si o gradinita cu program prelungit in satul Copacioasa. Edilul Ion Stamatoiu a declarat ca batranii din Budieni nu au unde sa mearga sa faca o consultatie si multi localnici i-au cerut sa faca un dispensar in sat.Banii ar urma sa vina de la Compania Nationala de Investitii. Noul dispensar ar putea functiona pe locul unde acum sta fostul sediu al Primariei Budieni. "Este mare ... citeste toata stirea