DN 67, blocat dupa un accident grav. Patru raniti!

Un accident de circulatie a blocat traficul pe Drumul National 67, in localitatea Stoenesti, din Valcea. Trei tineri si o fetita de patru ani au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod.Una dintre victime a ramas prinsa intre fiarele masinii."In momentul sosirii fortelor la locul interventiei, traficul rutier era total blocat. Persoanele surprinse in autovehicul (3 adulti si 1 minor) au fost gasite constiente, cooperante dar cu diverse politraumatisme. ... citeste toata stirea