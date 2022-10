Doctorul Calin Dobos, esteticianul vedetelor, a murit intr-un accident de motocicleta. Avea 48 de ani

Accidentul a avut loc miercuri in Bucuresti. Calin Dobos s-a rasturnat cu motocicleta pe carosabil si a nu a mai putut fi salvat. Era cunoscut ca si chirurgul vedetelor dupa ce a operat mai multe tinere din lumea mondena, printre care si Bianca Dragusanu.Medicul estetician Calin Dobos (48 de ani), cunoscut ca si chirurgul vedetelor, a murit miercuri in urma unui cumplit accident rutier petrecut in Bucuresti. A fost cel care a operat mai multe tinere cuoscute in lumea mondena, printre care si ... citeste toata stirea