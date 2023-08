Daca se poate renegocia un rand din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) atunci cel care o poate face este primul ministru Marcel Ciolacu. Exista un document de infiintare a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta- CIC PNRR. Acest organism este coordonat de prim-ministru, in calitate de presedinte, si de ministrul investitiilor si proiectelor europene, in calitate de vicepresedinte, avand in componenta ministrul finantelor si ... citeste toata stirea