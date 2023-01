Doi ani de inchisoare pentru un gorjean

Un gorjean a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Sentinta a fost data de Tribunalul Militar Timisoara, la finalul anului 2022.Barbatul locuieste in Novaci si este sergent major in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, din anul 2019.Intamplarea a avut loc in iunie, anul trecut. Barbatul si-a cumparat o masina si a produs un accident in aceeasi zi. Dupa ce a plecat de la o terasa, ... citeste toata stirea