Doi fosti campioni la culturism, condamnati pentru evaziune fiscala: au avut castiguri colosale din videochat, dar nu au platit impozite

Doi campioni la culturism, au fost condamnati de Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscala. Sotii Mihai si Bianca Feroiu au avut castiguri colosale din practicarea de activitati de videochat, dar s-au sustras de la plata impozitelor. Cei doi au fost condamnati la plata de amenzi penale, pentru ca au achitat prejudiciul."Condamna inculpata Feroiu Bianca la pedeapsa de 120 de zile amenda penala pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma contiunuata. In temeiul art.61, alin. 2 C. ... citeste toata stirea