Doi medici gorjeni, decorati de Presedintele Romaniei cu Ordinul "Meritul Sanitar"

Tatiana Grecu si Luminita Manea, medicii care conduc sectia ATI COVID-19, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, au primit joi, 7 aprilie, Ordinul *Meritul Sanitar* in grad de Cavaler de la Presedintele Romaniei. Cei doi medici au fost decorati de presedintele Romaniei, pentru profesionalismul si daruirea de care au dat dovada in cresterea calitatii actului medical in prima linie a luptei impotriva pandemiei de COVID-19.Tatiana Grecu este medicul coordonator al Compartimentului ... citeste toata stirea