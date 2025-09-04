Editeaza

Doi minori, victime ale unei agresiuni si talharii la Motru. Doi suspecti au fost arestati preventiv

Sursa: Pandurul
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 14:25
9 citiri
Doi adolescenti, ambii in varsta de 15 ani, au fost tinuti impotriva vointei lor, agresati fizic si jefuiti de telefoanele mobile, in urma unei altercatii ce a implicat mai multi tineri din Motru si Drobeta Turnu Severin.

Incidentul a avut loc in noaptea de 1 spre 2 septembrie 2025, cand cei doi minori au mers impreuna cu alti patru adolescenti la locuinta unuia dintre acestia, pe strada Calea Tismanei din Motru. Acolo, victimele ar fi fost sechestrate, batute si deposedate de bunurile ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Incepe reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Jiu. Propunerile managerului !
Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu va intra in perioada urmatoare intr-un amplu proces de ...
Secrete importante despre cladirea Romaniei europene, dezvaluite de fostul presedinte Constantinescu la o intalnire in Gorj
foto: Emil Constantinescu, fost presedinte, si Mugurel Stan, trainer si fondator Big Life ...
Un primar explica de ce foloseste tot microbuzul vechi, iar cel electric, cumparat cu sute de mii de lei, sta parcat
Bucurie mare in randul primarilor din mai multe comune din Gorj atunci cand au primit noile ...
ActualitateBusinessSportLife Show