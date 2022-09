Doi soti de 89 de ani s-au aruncat de la etajul sapte

Scene cumplite in capitala. Doi soti, in varsta de 89 de ani, au cazut de la etajul 7 al unui bloc din zona Barbu Vacarescu. Sunt luate in calcul toate variantele, insa cea mai plauzibila este ca ar fi vorba de o sinucidere.Batranii erau ingrijiti de o vecina, care plecase sa le faca cateva cumparaturi si i-a lasat singuri. Cand s-a intors a aflat deja de dubla tragedie.Sotii locuiau la etajul 3, au urcat patru etaje si s-au aruncat in gol de la intrarea de la ghena de la nivelul 7 al ... citeste toata stirea