Doi tineri au fost injunghiati dupa o cearta in trafic pe o strada din Targu Jiu

Un scandal a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, 14/15 mai, in trafic, in zona unei treceri de pietoni de pe strada Nicolae Titulescu, din Targu Jiu. Unul dintre doi tineri care se aflau pe trecerea de pietoni a lovit cu piciorul portiera masinii care oprise sa le acorde prioritate, la volan aflandu-se o tanara.Doi pasageri din autoturism au iesit pentru a le cere explicatii, dar cei doi pietoni au scos cutitele si i-au injunghiat."Suspectii C.R.N. si C.M.L. s-au napustit asupra ... citeste toata stirea