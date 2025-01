Doliu intr-o comuna din Gorj. A decedat un fost aviator

Este doliu in comuna Bustuchin dupa ce un localnic, fost aviator care a servit cu mandrie tara, a incetat din viata.Aurelian Cazan a fost o viata pilot de linie si dupa ce a iesit la pensie s-a retras in satul natal, Valea Pojarului."Este o pierdere pentru comunitatea din Bustuchin. Era un om respectabil si de onoare. Si-a facut meseria cu pasiune si implicare iar dupa ce a iesit la pensie s-a retras de la Timisoara, aici in satul natal. Are copiii medici in Italia si anul trecut, cand a ... citește toată știrea