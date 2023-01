Doliu la Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu

Doliu la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu. Unul dintre angajatii unitatii medicale a trecut in nefiinta.Este vorba despre Elena Staniloiu, economist in cadrul Serviciului de Contabilitate al spitalului din Targu Jiu.Absolventa a Universitatii din Craiova-Facultatea de Stiinte Economice, Elena Staniloiu a ocupat functia de director financiar contabil al Spitalului Orasenesc "Sfantul Stefan" Rovinari in perioada 2006 - 2016, iar din 01.04.2016 a inceput sa lucreze la Targu Jiu."Cei ... citeste toata stirea