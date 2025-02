Dosar penal pentru un barbat din Baia de Fier

Politistii gorjeni au efectuat un control intr-un depozit de materiale lemnoase apartinand unei societati comerciale situate in orasul Novaci, unde au constatat diferente semnificative intre volumul stocului fizic si cel scriptic inregistrat in sistemul informational integrat pentru paduri. Depozitul este administrat de un barbat in varsta de 53 de ani, domiciliat in comuna Baia de Fier.In cadrul verificarilor, s-a descoperit o diferenta pozitiva de 14,982 metri cubi de lemn rotund (bustean) ... citește toată știrea