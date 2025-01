Dosar penal pentru un turist, la Ranca

Un turist s-a ales cu dosar penal in timp ce se afla in statiunea Ranca. Acesta conducea un ATV si a fost oprit de politisti. Dupa ce l-au verificat, oamenii legii au descoperit ca nu avea permis. Cu dosar penal s-a ales si prietenul barbatului pentru ca i-a incredintat ATV-ul dupa ce l-a inchiriat de la un centru din statiune."La data de 25 ianuarie 2025, politisti din cadrul Politiei Orasului Novaci - Formatiunea Rutiera, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu in ZTM Ranca au ... citește toată știrea