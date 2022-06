Dosare penale pentru ca erau bauti la volan

Zile aglomerate pentru politisti, care au depistat mai multi gorjeni, bauti, dar care se urcasera la volanCampion este un barbat de 54 de ani din Rovinari. El a fost depistat, in trafic, in timp ce conducea un autovehicul pe Aleea Sporturilor din orasul Rovinari, avand o concentratie de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat.La aceeasi data, 31 mai, politisti din cadrul Politiei Orasului Targu-Carbunesti au identificat, in trafic, un barbat, de 55 de ani, din municipiul Targu-Jiu, in timp ce ... citeste toata stirea