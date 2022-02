Dosarul unui accident de munca de la CE Oltenia, plimbat intre instanta si parchet

Un judecator de camera preliminara de la Targu Jiu a restituit la parchet un dosar privind un accident de munca la Complexul Energetic Oltenia.Societatea a fost trimisa in judecata pentru un accident de munca produs in 2015, la Termocentrala Turceni, dar cauza nu a ajuns inca in instanta.Acuzatiile sunt de ucidere din culpa si neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Inclusiv un salariat al companiei a fost trimis in judecata, pentru aceleasi acuzatii. ... citeste toata stirea