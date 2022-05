Doua asistente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, sanctionate pentru malpraxis. Ce i-au facut unui pacient

Doua asistente medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu au fost sanctionate cu diminuarea salariului, deoarece au aplicat o procedura gresita unui pacient, situatie care a dus la producerea unor rani la mana. "Comisia de cercetare disciplinara a finalizat raportul in ceea ce priveste aspectele prezentate in mass media, in data de 11 aprilie 2022, legate de cazul unui pacient al Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu.In baza raportului intocmit de comisia de cercetare ... citeste toata stirea