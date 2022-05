Doua avioane militare au survolat la joasa inaltime deasupra municipului Targu Jiu. Oamenii si-au facut cruce

Doua avioane militare au survolat, joi, 12 mai, in jurul pranzului, la joasa inaltime deasupra zonei centrale a municipiului Targu Jiu Persoanele aflate in zona centrala a municipiului Targu Jiu s-au speriat si si-au facut semnul crucii. Multi s-au gandit imediat la ceea ce intampla la granita Romaniei. Altii au crezut ca avionul are probleme tehnice si ca se va prabusi.Avioanele militare au facut, de fapt, un zbor demonstrativ, deoarece a fost organizata o campanie de promovare a carierei ... citeste toata stirea