Doua crese noi vor fi construite in Gorj

Vesti bune! Doua crese noi vor fi construite in judetul Gorj. Acestea vor fi ridicate in Tismana si in Motru. Vor avea sali de joaca, dormitoare, bucatarie, spalatorie, dar si cabinete medicale.Ministerul Dezvoltarii a anuntat ca au fost semnate contractele pentru 15 crese in mai multe orase din tara, cu o valoare totala de peste 220 de milioane de lei. Printre acestea, si municipiul Motru. Unitatile de invatamant vor beneficia de sali ... citeste toata stirea