Doua cutremure in Banat

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 15 noiembrie 2024, la ora 02:07:51 (ora locala a Romaniei), s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5.0 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 44km N de Resita, 49km E de Timisoara, 68km SE de Arad, 80km V de Hunedoara, 83km V de Deva.Si ieri a fost un cutremur in Banat. "In ziua de 14 Noiembrie 2024 la ora 04:11:31 (ora locala ... citește toată știrea