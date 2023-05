Vorbim de o sala de sport cu 102 locuri a carei valoare se ridica la aproximativ 2.000.000 de euro. Investitia aceasta mult dorita de autoritati pare departe de a se realiza, mai ales ca firma care trebuia sa o construiasca se pare ca a renuntat."Din pacate constructorul salii de sport este un exemplu negativ. A inceput lucrarea in urma cu patru ani si ar fi trebuit sa o inauguram in ianuarie 2021, dar suntem in 2023 si nu este gata. Nu doar ca nu e finalizata, dar nu a lucrat mai mult de 40% ... citeste toata stirea