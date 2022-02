Doua scoli din Gorj, vandalizate. Pe zidurile lor au fost scrise mesaje antivacciniste

Pe cladirile a doua scoli din satele Ceplea si Sardanesti, din comuna Plopsoru, din judetul Gorj, au fost scrise mesaje impotriva vaccinarii. Aceste mesaje au aaprut chiar cand a inceput campania de vaccinare anti-COVID-19 pentru copii sub 11 ani. "Stop vaccin", "Stop genocid" sau "Stop vaxxin" sunt mesajele care au fost scrise pe zidurile celor doua unitati de invatamant. In mod ciudat, reprezentantii Primariei comunei Plopsoru nu au sesizat politia in legatura cu cele intamplate, insa oamenii ... citeste toata stirea