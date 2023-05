Conducerea societatii de transport in comun din Targu Jiu, Transloc, intentioneaza sa introduca un dress code pe care sa-l respecte conducatorii auto.Conducatorii auto sunt multumiti de noi troleibuze. Nu se putea impune un dress code pe vechile mijloace de transport in comun, in care era ba frig, cald, pentru ca nu erau dotate cu aer conditionat. Asteptam sa vina toate mijloacele de transport ca sa putem sa luam o decizie in acest sens. Mai sunt cateva dintre vechile mijloace de transport, ... citeste toata stirea