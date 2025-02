Droguri ascunse in mancarea pentru caini

Doi tineri din Cluj au fost retinuti pentru 24 de ore se procurorii DIICOT. Cei doi sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. Au introdus in tara, din primele date, droguri ascunse in mancare pentru caini."Din cercetari a reiesit ca persoana de 24 de ani ar fi procurat, din Olanda, aproximativ 20 de kilograme de cristal (3-CMC) si 400 de grame de cocaina, droguri de mare risc, disimulate in hrana de caini, destinate comercializarii, fiind prinsa in ... citește toată știrea