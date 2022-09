Drum blocat, zece familii din Novaci sunt izolate

Zece familii din satul Balani, orasul Novaci, sunt izolate. Debitul Gilortului a fost atat de mare incat apa a rupt un mal si a iesit in drum. Ca sa protejeze locuintele din aval, cei de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj si autoritatile locale au blocat un drum si apa a fost redirectionata in albie.In aceasta dimineata, utilajele actioneaza pentru deblocarea drumului. Zece familii care locuiesc dincolo de blocaj sunt izolate in acest moment.Cu sute de saci cu nisip, zeci de tone ... citeste toata stirea