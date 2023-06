Judetul Gorj se afla sub cod rosu de ploi torentiale pana maine de dimineata, iar primarii localitatilor sunt in alerta. In comuna Schela au aparut deja probleme la un drum comunal.Localnicii din satul Sambotin au anuntat autoritatile ca drumul comunal care deserveste 4 gospodarii a fost luat de viitura. Autoritatile locale intrunesc Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua pagubele."Am primit informatia de la cetateni ca un drum din Sambotin care urma sa intre in ... citeste toata stirea