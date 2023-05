Drumul comunal intrat in reabilitare inca de anul trecut are o lungime de aproximativ 2 kilometri. Acesta a fost betonat, insa o data cu trecerea anilor s-a distrus.Autoritatile locale din comuna Farcasesti au alocat bani in doua transe pentru modernizarea acestui drum. "Investitia este realizata cu bani de la ... citeste toata stirea