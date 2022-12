Drum forestier din Gorj reabilitat cu aproape zece milioane de lei

Peste 9,5 milioane de lei vrea sa investeasca Directia Silvica Gorj in reabilitarea drumului forestier Valea Sadului. Drumul, care are aproximativ 20 de kilometri, este pe raza localitatilor Bumbesti-Jiu si Musetesti si are nevoie de lucrari serioase de consolidare."Drumul forestier Valea Sadului se desfasoara pe teren forestier proprietate de stat administrata de Directia silvica Gorj si are o lungime de19 kilometri, in zona administrativa a comunelor Musetesti si Bumbesti Jiu. Toata ... citeste toata stirea