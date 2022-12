Drum in pericol de a se surpa. Primaria are nevoie de 2 milioane de lei

Un drum din comuna Slivilesti este in pericol sa se distruga din cauza infiltratiilor de apa. Drumul nu are rigole, iar cetatenii din satul Cojmanesti sunt prea batrani ca sa mai poata curata santurile din fata caselor. Autoritatile locale au nevoie de 2.000.000 de lei pentru realizarea rigolelor de scurgere pe langa drum.Drumul din satul Cojmanesti se deterioreaza de la o zi la alta, mai ales in aceasta perioada. Din pacate, s-a ajuns in aceasta situatie din cauza ca apa se infiltreaza in ... citeste toata stirea