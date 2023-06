Acum autoritatile asteapta sa primeasca fonduri sa-l poata asfalta. Chiar a doua zi dupa ce drumul a fost distrus de suvoaiele care au maturat totul in cale, primaria a mobilizat toti muncitorii, voluntari din localitate. Desi era zi libera, s-au apucat sa repare drumul ca sa nu devina un pericol pentru localnicii din zona."Nu puteam sa lasam drumul asa. Era un real pericol. Sunt copii in zona. Erau cratere si de cinci metri. Se putea intampla o nenorocire oricand. Am adus utilaje de la ... citeste toata stirea