Drumarii intervin pe drumurile cu zapada viscolita

Drumarii au actionat marti in toate zonele afectate de precipitatii, in special pe DN 7A si pe DN 67C, unde se inregistreaza viscol si zapada abundenta, a declarat reprezentantul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, Cristi Tudor."Actionam in toate zonele afectate de precipitatii, fie ca sunt sub forma de ploaie, fie sub forma de ninsoare. Cea mai afectata zona in acest moment, care se afla si sub atentionare de Cod portocaliu, este DN 7A Voineasa - Vidra - Obarsia Lotrului, ... citește toată știrea