Drumul expres Targu Jiu - Craiova a trecut de 70% in ceea ce priveste realizarea studiilor si intocmirea documentatiilor tehnice si a actelor necesare in vederea obtinerii avizelor pentru lucrari.Cristi Tudor, reprezentant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, a declarat ca cele mai avansate sunt studiile geologice. Acestea sunt realizate in procent de 80%.De asemenea, teste in teren sunt gata in procent de 70%. "Studiul de Fezabilitate trebuie sa fie ... citeste toata stirea