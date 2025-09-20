Editeaza

Drumul expres Targu Jiu - Craiova, in faza agricola

Sursa: Pandurul
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:07
Cu simtul umorului si al ironiei bine antrenat, fostul prefect de Gorj, Corneliu Raducan-Morega (USR), a postat pe retelele sociale o fotografie cu o masina pe un camp. Imaginea este insotita de un mesaj taios:

? "Primul conducator auto care parcurge drumul expres Targu Jiu - Craiova, obiectiv de infrastructura promis si finantat de Partidul Social Democrat in urma cu patru ani."

Desi, in teorie, PSD Gorj tot promite de patru mandate ca va construi soseaua rapida care ar lega Oltenia de ...citește toată știrea

Pandurul
