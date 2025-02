Drumurile pe care se circula greu la aceasta ora

Marti dimineata, 18 februarie, traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile din cele 10 judete aflate sub atentionare de cod galben de ninsori.Conform Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, la ora 06:30 nu existau drumuri nationale sau autostrazi inchise din cauza vremii.Incident pe Autostrada A1Pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii Teiu, judetul Arges, un ansamblu auto a pierdut controlul directiei si a lovit ... citește toată știrea