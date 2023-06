DSP Gorj anunta cetatenii care locuiesc in zonele afectate de inundatii ca este interzis consumul de apa din fantani. Acestea vor fi curatate si dezinfectate, analiza apei efectuandu-se in laboratoarele Directiei de Sanatate Publica.Pana in momentul in care apa devine corespunzatoare, se va consuma apa imbuteliata, apa adusa in cisterne, a carei calitate a fost dovedita prin buletine de analiza. Trebuie mentionat faptul ca apa a carei calitate a fost afectata, din cauza inundatiilor, nu poate ... citeste toata stirea