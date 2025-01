Dulceata si bulion bio, la Tismana

Orasenii au de unde alege cand vine vorba de produse bio. Incep sa apara tot mai multe afaceri mici care promoveaza mancarea sanatoasa. Un exemplu este un cuplu care s-a mutat de curand de la oras la tara, intr-un sat ce tine de Tismana. Au gasit aici un trai linistit, mananca mai mult din ce cresc in propria gradina fara sa treaca prea des prin magazine si ce fac in plus vand pofticiosilor care vor sa redescopere gustul conservelor din copilarie.Andreea si Dumitru s-au mutat intr-un sat din ... citește toată știrea