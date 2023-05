Comuna Sacelu a primit dreptul de a se dezvolta cu bani europeni, dupa ce timp de 17 ani primaria nu a avut voie sa acceseze bani europeni. S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce in 2006 s-a constat o fraudarea fondurilor primite prin AFIR pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa. Prejudiciul a fost de 1.400.000 de lei si trebuie recuperat de la cei care au fost gasiti vinovati.Locuitorii din Sacelu pot spera acum la conditii de trai mai bune. Timp de 17 ani in Sacelu nu a ajuns nici ... citeste toata stirea