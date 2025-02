Dupa ger, vin ploile

Vremea se incalzeste in toata tara, iar de de la finalul acesti saptamani va ploua, se arata in prognoza pe urmatoarele doua saptamani publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.In Oltenia, in ceea ce priveste regimul termic diurn, se poate observa cresterea de la inceputul intervalului, de la o medie a temperaturilor maxime de 6 grade (24 februarie) pana la 10 grade (25-27 februarie). Dupa aceasta, media maximelor termice va scadea spre 8...9 grade (28 februarie - 3 martie), ... citește toată știrea