Eclipsa totala de Luna va fi vizibila inclusiv in Romania

In noaptea de 13 spre 14 martie 2025, Luna intra in umbra Pamantului, creand o eclipsa totala de Luna. Este vorba de prima eclipsa de luna din acest an iar aceasta va fi vizibila si din Romania.Regiuni din care eclipsa se va vedea, cel putin partial, sunt: Europa, mare parte din Asia, mare parte din Australia, mare parte din Africa, America de Nord, America de Sud, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Arctica, Antarctica.Din Europa de Vest, va putea fi observata faza partiala a eclipsei de ... citește toată știrea