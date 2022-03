Ca sa faca fata deszapezirii si lucrarilor de reparatii in oras, societatea Edilitara vrea sa cumpere doua utilaje. In total, 3,6 milioane de lei. Consilierii locali vor decide, in sedinta de la sfarsitul acestei luni, daca vor aloca aceste fonduri pentru Edilitara.Potrivit ... citeste toata stirea