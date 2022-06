Edilul din Albeni, dupa gratii. Ar fi primit mita pentru angajari in primarie: euro si vin!

Primarul comunei gorjene Albeni a fost retinut pentru 24 de ore. Edilul Ionut Stan este banuit de mai multe fapte de coruptie. Este suspectat de ofiterii de la Directia de Anticoruptie, printre altele, ca ar fi luat mita, ar fi facut trafic de influenta. Banii i-ar fi primit in schimbul unor angajari in institutia publica.Joi, mai multi ofiteri de la DGA au descins cu jandarmii in primarie si au facut perchezitii. Dupa cateva ore de verificari, edilul a fost adus la Parchetul de pe langa ... citeste toata stirea