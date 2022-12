Ei sunt angajatii de la Ambulanta, raniti intr-un accident rutier

Din salvatori, au devenit victime! Doi angajati ai Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj au ajuns in stare grava la spital dupa ce salvarea in care se aflau s-a lovit frontal de o cisterna. Soferul cisternei nu a acordat prioritate de trecere autospecialei.Ziua de sambata trebuia sa fie una obisnuita pentru Cristi si Janina. Au preluat un pacient, in stare grava, de la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu si au plecat cu el spre Craiova. Pacientul avea hemoragie interna si ... citeste toata stirea