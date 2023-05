Este oficial! Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu ramane, dintr-un foc, fara 7 medici! Patru dintre ei au ales sa demisioneze, doi se pensioneaza si unul va intra in medical. Plecarea lor, in grup, nu este o sincronizare nefasta, ci un plan bine pus la punct de ceva timp. Specialistii cardiologi au inceput cu o greva in timpul careia au refuzat sa mai efectueze garzi si sa mai consulte pacientii ajunsi de urgenta la spital. Nemultumirea lor a fost legata de salariile prea mici si de volumul ... citeste toata stirea