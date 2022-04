Elena Udrea merge la inchisoare

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondate contestatiile in anulare ale PICCJ si a condamnatilor impotriva deciziei 93 din 2018 in Dosarul "Gala Bute".Decizia a fost luata cu majoritate si este definitiva. Elena Udrea are de executat sase ani de inchisoare.ICCJ a condamnat-o definitiv pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu, decizia fiind pronuntata pe data de 5 iunie 2018.Un complet de cinci ... citeste toata stirea