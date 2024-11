Eleva lovita de masina langa scoala. Soferul de 83 de ani nu a oprit!

Politistii gorjeni s-au sesizat din oficiu ieri, in urma unei postari din mediul online, prin care un participant la traficul rutier a sesizat faptul ca o fata ar fi fost lovita de o masina in apropierea unei unitati de invatamant, iar conducatorul auto si-ar fi continuat deplasarea."In urma cercetarilor, politistii au identificat conducatorul auto implicat in evenimentul rutier, in identitatea unui barbat, de 83 de ani, din Targu Jiu, care a fost ulterior testat cu aparatul etilotest, ... citește toată știrea