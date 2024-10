Elevele de 10, premiate de Inspectoratul Scolar

Excelenta la invatatura a fost premiata, luni, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Inspectoratul Scolar Judetean Gorj. Premiile au fost oferite elevelor "de 10" care au reusit sa obtina nota maxima la examenul de Evaluare Nationala sau Bacalaureat, in aceasta vara.Doar trei eleve au reusit aceasta performanta demna de toata aprecierea."Pentru performanta obtinuta in anul scolar 2023-2024, Istrate Diana Mihaela (media 10 la examenul de Evaluare Nationala - Scoala Gimnaziala "Sfantul ... citește toată știrea