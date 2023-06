Primarul Dumitru Vulpe a mers personal in fiecare unitate de invatamant si a felicitat cadrele didactice si elevii pentru rezultatele obtinute la invatatura in acest an scolar."Am fost invitat, ca de fiecare data, sa fiu alaturi de copii si de cadre didactice in aceasta zi extrem de importanta, zi in care efortul depus in intregul an scolar 2022-2023 a fost rasplatit. Felicit din suflet toti copiii care au obtinut rezultate foarte bune si bune la invatatura si ... citeste toata stirea