Elevii dintr-un oras din Gorj se incalzesc la resou

Elevii care invata la liceul din Tismana au inceput scoala in frig desi alesii locali au aprobat in ultima sedinta de Consiliu Local, alocarea sumei de 100.000 de lei pentru reparatii la centrala termica. Dupa doua saptamani de vacanta, problema nu a fost rezolvata si s-a decis "dezmortirea", claselor cu resouri electrice care oricand ar fi putut provoca un incendiu devastator, atrage atentia un consilier local ce are experienta in domeniu."Peste 100.000 de lei am aprobat in sedinta ... citește toată știrea