Elevul care a castigat patru medalii la patru olimpiade diferite. "Timp este suficient, dar dozarea lui este dificila"

David Sbora, elev in clasa a VI-a, la Colegiul National Tudor Vladimirescu din Targu Jiu, a reusit sa se califice la patru faze nationale ale olimpiadelor scolare si sa castige patru medalii. Mai multe decat atat, David a castigat o medalie de aur, doua medalii de argint si o medalie de bronz. Acesta a reusit sa se califice la doua olimpiade internationale, deoarece a fost selectat in lotul Romaniei. Este vorba de olimpiadele de Geografie si Lingvistica. "Pentru performanta ai nevoie de multa ... citeste toata stirea