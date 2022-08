Elicoptere IAR 330 Puma, in Gorj. Motivul!

Zilele Aviatiei Militare Gorjene vor fi sarbatorite vineri, 26 august si sambata, 27 august, in Piata Prefecturii din Targu Jiu si pe Aerodromul din Stanesti. Cu ocazia sarbatoririi a 80 de ani de la participarea Capitanului aviator Dan Scurtu la batalia de la Stalingrad, Aerodromul din Stanesti, localitatea in care s-a nascut aviatorul, le pregateste gorjenilor doua zile de istorie si tehnica de aviatie.Festivitatile vor incepe vineri, 26 august, incepand cu ora 17:00, in Piata Prefecturii ... citeste toata stirea